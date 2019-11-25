На границе Украины с ЕС произошел транспортный коллапс: видео

На украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Ужгород" произошел транспортный коллапс – там скопилось более 300 грузовых фур.

Соответствующая информация появилась на официальной странице Западного регионального управления Госпрогранслужбы Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Информируем, что перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией наблюдается скопление грузовых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформления ожидают более 300 транспортных средств. Водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, просим учесть ситуацию при планировании поездки", – говорится в сообщении.

Коллапс на границе Facebook Западного регионального управления Госпрогранслужбы

Пограничники отметили, что все транспортные средства проходят пограничный, таможенный и другие виды контроля в порядке очереди и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Тем временем на YouTube-канале регионального издания "0312" отметили, что причиной коллапса стала забастовка водителей-дальнобойщиков на объездной Ужгорода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области вечером 21 ноября произошло ЧП. Контрабандисты пытались сбить пограничников, которые поймали их на "горячем". В ответ пограничный наряд открыл огонь из АК.

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