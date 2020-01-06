На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе, Сумская область памятник Степану Бандере.

Об этом городской глава написал с Facebook, отметив, что памятник будет подарком городу.

"Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист, и он добился, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры", – говорится в сообщении.

Марцинкив отметил, что для Украины Бандера – символ несокрушимой борьбы.

"Мы гордимся, что с бандеровского края. Мы всегда об этом должны говорить громко. Потому что Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва", – добавил мэр.

Отметим, что данное заявление украинского мэра вызвало резонанс в России. Многие пропагандистские ресурсы писали новости об установке памятника Бандере.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

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