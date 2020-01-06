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6 января • обновлено в 11:43
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На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе, Сумская область памятник Степану Бандере.

Об этом городской глава написал с Facebook, отметив, что памятник будет подарком городу.

"Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист, и он добился, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры", – говорится в сообщении.

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Марцинкив отметил, что для Украины Бандера – символ несокрушимой борьбы.

"Мы гордимся, что с бандеровского края. Мы всегда об этом должны говорить громко. Потому что Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва", – добавил мэр.

Отметим, что данное заявление украинского мэра вызвало резонанс в России. Многие пропагандистские ресурсы писали новости об установке памятника Бандере.

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

На границе Украины и России может появиться памятник Бандере: россияне в гневе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Степан Бандера
Место
Украина Ивано-Франковск
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Комментарии
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Есть встречное предложение-поставить такую же куйню на границе с Польшей))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Да поставьте Гитлеру в центре Киева и не ибите себе "ёмкость" для мозгов ...
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2
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Коскин Александр
Коскин Александр
Какой Позор!Западэнец учит что делать на Востоке Украины. Мне стыдно за украину в которой я живу.
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7
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Коскин Александр, ну не врите так откровенно! Ни в какой Украине Вы не живете!
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