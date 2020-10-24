На границе с Венгрией образовалась очередь из 230 автомобилей

В субботу, 24 октября, на границе Украины и Венгрии образовалась очередь из более двухсот авто.

Как сообщил в Facebook пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы, по состоянию на 12:00 в пункте пропуска "Лужники" в Береговском районе Закарпатской области наблюдается очередь из 230 транспортных средств.

Очередь возникла из-за карантинных ограничений, которые ввела Венгрия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Во всех остальных пунктах пропуска на западе Украины очереди отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Закарпатскую область президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за очереди грузовиков на границе.