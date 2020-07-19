На границе с Украиной нашли "кладбище евроблях". Видео

Марина Лисничук Общество 15:58, 19.07.2020 Обновлено: 16:21, 19.07.2020

В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, обнаружили настоящее "кладбище" брошенных машин на еврономерах.

Соответствующее видео, снятое украинцем, опубликовал канал Mukachevo Net в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах запечатлены десятки автомобилей с иностранной регистрацией, оставленных бывшими владельцами и скупщиками.

"Кладбище" авто на еврономерах

При этом большинство авто уже без номеров. По словам автора ролика, некоторые транспортные средства даже начали разбирать искатели деталей.

Десятки "евроблях" бросили на границе с Украиной
У некоторых авто сняты номера и детали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может появиться доступная растаможка автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют соответствующий законопроект.

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