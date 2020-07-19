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На границе с Украиной нашли "кладбище евроблях". Видео

Марина Лисничук
Общество
10,1 т.
Кладбище евроблях

Десятки брошенных "евроблях" обнаружили на границе с Украиной.

В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, обнаружили настоящее "кладбище" брошенных машин на еврономерах.

Соответствующее видео, снятое украинцем, опубликовал канал Mukachevo Net в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах запечатлены десятки автомобилей с иностранной регистрацией, оставленных бывшими владельцами и скупщиками.

"Кладбище" авто на еврономерах

"Кладбище" авто на еврономерах

При этом большинство авто уже без номеров. По словам автора ролика, некоторые транспортные средства даже начали разбирать искатели деталей.

Десятки "евроблях" бросили на границе с Украиной

Десятки "евроблях" бросили на границе с Украиной

У некоторых авто сняты номера и детали

У некоторых авто сняты номера и детали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может появиться доступная растаможка автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют соответствующий законопроект.

СловакияАвто на еврономерахЕврономера
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  2. Общество