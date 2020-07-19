На границе с Украиной нашли "кладбище евроблях". Видео

Десятки брошенных "евроблях" обнаружили на границе с Украиной.

В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, обнаружили настоящее "кладбище" брошенных машин на еврономерах.

Соответствующее видео, снятое украинцем, опубликовал канал Mukachevo Net в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах запечатлены десятки автомобилей с иностранной регистрацией, оставленных бывшими владельцами и скупщиками.

"Кладбище" авто на еврономерах

При этом большинство авто уже без номеров. По словам автора ролика, некоторые транспортные средства даже начали разбирать искатели деталей.

Десятки "евроблях" бросили на границе с Украиной

У некоторых авто сняты номера и детали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может появиться доступная растаможка автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют соответствующий законопроект.