На границе с Украиной нашли "кладбище евроблях". Видео
Десятки брошенных "евроблях" обнаружили на границе с Украиной.
В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, обнаружили настоящее "кладбище" брошенных машин на еврономерах.
Соответствующее видео, снятое украинцем, опубликовал канал Mukachevo Net в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах запечатлены десятки автомобилей с иностранной регистрацией, оставленных бывшими владельцами и скупщиками.
"Кладбище" авто на еврономерах
При этом большинство авто уже без номеров. По словам автора ролика, некоторые транспортные средства даже начали разбирать искатели деталей.
Десятки "евроблях" бросили на границе с Украиной
У некоторых авто сняты номера и детали
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может появиться доступная растаможка автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют соответствующий законопроект.