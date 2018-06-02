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На границе с Украиной засекли колонну военной техники РФ. Видеофакт

2.6тЧитать новость на украинском

В Ростовской области на украинско-российской границе заметили колонну военной техники.

Видео опубликовала в YouTube группа "Информационное Сопротивление".

"К чему-то готовятся", - отметили авторы ролика.

Отметим, что именно с Ростовской области на временно оккупированный Донбасс Россия перебрасывает своих кадровых военных и тяжелое вооружение, о чём неоднократно сообщали представители ИС.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Донецк прибыли танки и "Грады".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объект
видео
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