На границе с Украиной засекли колонну военной техники РФ. Видеофакт

В Ростовской области на украинско-российской границе заметили колонну военной техники.
Видео опубликовала в YouTube группа "Информационное Сопротивление".
"К чему-то готовятся", - отметили авторы ролика.
Отметим, что именно с Ростовской области на временно оккупированный Донбасс Россия перебрасывает своих кадровых военных и тяжелое вооружение, о чём неоднократно сообщали представители ИС.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Донецк прибыли танки и "Грады".
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