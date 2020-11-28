На границе с РФ задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол. фото

В пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области пограничники задержали гражданина Германии, который находился в розыске Интерпола.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на ведомственном сайте. Отмечается, что 43-летнего мужчину задержали в пятницу, 27 ноября, когда он направлялся в Россию на автомобиле марки "Renault".

"Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев. Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что мужчина действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве", – сказано в сообщении.

Гражданина Германии задержали, когда он направлялся в Россию mvs.gov.ua

В пресс-службе ведомства также сообщили, что немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом укрытия решил выбрать территорию РФ.

"Сейчас гражданина Германии передано представителям Национальной полиции, и займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности", – добавили в ГПС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии Интерпол задержал украинского общественного деятеля, блогера и музыканта Михаила Орешникова. Его намерены отправить в Российской Федерации на ее запрос.