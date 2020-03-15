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15 марта • обновлено в 08:55
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Украинцы устроили забастовку на границе с Польшей: пешеходный проход закрыли, все стоит. Фото

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Украинцы устроили забастовку на границе с Польшей из-за перекрытия пешеходного прохода в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

Об этом с места событий сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ночью 15 марта около 5 тысяч человек безуспешно пытались вернуться в Украину, однако их не пропустили.

Украинцы устроили забастовку на границе с Польшей: все стоит

Украинцы устроили забастовку на границе с Польшей: все стоит

На утро ситуация стабилизировалась, через границу начали пускать автобусы. Польские пограничники обратились ко всем водителям рейсового транспорта и легковых авто с настоятельной просьбой подбирать по пути украинцев, которые не смогли пройти границу пешком.

Украинцы устроили забастовку на польской границе

Украинцы устроили забастовку на польской границе

Украинцы устроили забастовку на польской границе

Украинцы устроили забастовку на польской границе

Украинцы устроили забастовку на польской границе

Украинцы устроили забастовку на польской границе

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

Из-за проблем с пересечением границы сформировались огромные очереди. Заблокированы оказалась также фуры.

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

На границе с Польшей забастовка из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

О новом порядке прохождения контроля читайте в нашем эксклюзиве.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Польша
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему пеших не пускают? Вот что значит быть не на родине. Слава Майдану.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Пшеки чуть без грошей неньку не оставили...ироды.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ппц, сказали нельзя "карантин" а х*хлам пофиг, они и по головам пойдут, чтобы достичь своего.
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