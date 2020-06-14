На границе с Польшей украинские заробитчане образовали "пробку": названа причина

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, часами вынуждены ожидать толпы украинцев. Такой коллапс связан с усилением мер безопасности польской стороной из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины, напомнив, что за сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 до 3500 человек. Кроме того, в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пограничники заверили, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу. Поэтому оформление таких лиц сотрудниками ГПС осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Так, каждый час оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

Толпы на пункте пропуска "Шегини" Скриншот видео

Толпы на пункте пропуска "Шегини" Скриншот видео

Толпы на пункте пропуска "Шегини" Скриншот видео

"Однако после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное скопление лиц перед польским пунктом пропуска. В который раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мерами, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", – пояснили в ГПС.

Украинские пограничники добавили, что постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу и ожидающих перед пунктом пропуска "Медика".

Чтобы люди, которые стоят в очереди, смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, 13 июня в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области даже развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды.

"Учитывая ситуацию на единственном пешеходном переходе "Шегини", просим граждан по возможности пересекать украинскую-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская", – призвали пограничники украинских граждан.

Пункт пропуска "Шегини" Сайт Госпогранслужбы

На пункте пропуска "Шегини" для людей установили палатки от жары Сайт Госпогранслужбы

На пункте пропуска "Шегини" для людей установили палатки от жары Сайт Госпогранслужбы

Пункт пропуска "Шегини" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу. В частности, открылись КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.