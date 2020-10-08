Украинские пограничники нашли на границе с Молдовой подводную лодку. Видео
Пограничники Подольского отряда во время траления дна Кучурганского лимана в Одесской области обнаружили оригинальный "девайс" контрабандистов – своеобразную подводную лодку.
Соответствующее видео 7 октября опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Она имела герметичные отсеки, а по периметру была оборудована баллонами со сжатым воздухом, чтобы занимать стабильное положение для перемещения под водой.
Также на "борту" подводной лодки были мешки с песком для лучшего погружения под воду.
Проверки с помощью траления экипажи плавсредств Госпогранслужбы осуществляют на лимане регулярно, поскольку по этому водоему проходит линия госудаственной границы с Молдовой.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "Слуги народа" обвинили главного таможенника Украины в крышевании контрабанды.