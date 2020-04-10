В "Свободе слова Савика Шустера" поговорят о помощи безработным и пожаре в Чернобыле
В пятницу, 10 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" Украинские министры и лидеры партий обсудят последние проблемы безработицы в Украине, пожары в Чернобыле и условия труда украинских врачей за рубежом.
Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Тема нового эфира – "На грани выживания". Политики будут искать ответы на актуальные вопросы:
как помочь людям, оставшимся без работы из-за карантина, и какая программа действий правительства по этой проблеме;
в каких условиях работают наши врачи в Украине и за границей?
какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?
Участие в обсуждении примут:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "слуги народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь";
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;
Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Екодия".
Как сообщал OBOZREVATEL, государственная служба занятости в Украине упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи в связи с карантином. Чтобы помочь гражданам разобраться в новых правилах телеграмм-канал "Команда Зеленского" выпустил учебное видео.