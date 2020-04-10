В пятницу, 10 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" Украинские министры и лидеры партий обсудят последние проблемы безработицы в Украине, пожары в Чернобыле и условия труда украинских врачей за рубежом.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Тема нового эфира – "На грани выживания". Политики будут искать ответы на актуальные вопросы:

как помочь людям, оставшимся без работы из-за карантина, и какая программа действий правительства по этой проблеме;

в каких условиях работают наши врачи в Украине и за границей?

какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?

Участие в обсуждении примут:

Денис Шмыгаль , премьер-министр Украины;

Сергей Марченко , министр финансов Украины;

Игорь Петрашко , министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная , министр социальной политики Украины;

Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел Украины;

Егор Фирсов , исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины;

Давид Арахамия , председатель фракции партии "слуги народа";

Юлия Тимошенко , лидер партии "Батькивщина";

Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь";

Ярослав Железняк , заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";

Элла Либанова , директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Екодия".

Как сообщал OBOZREVATEL, государственная служба занятости в Украине упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи в связи с карантином. Чтобы помочь гражданам разобраться в новых правилах телеграмм-канал "Команда Зеленского" выпустил учебное видео.