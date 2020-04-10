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10 апреля • обновлено в 18:46
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В "Свободе слова Савика Шустера" поговорят о помощи безработным и пожаре в Чернобыле

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В пятницу, 10 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" Украинские министры и лидеры партий обсудят последние проблемы безработицы в Украине, пожары в Чернобыле и условия труда украинских врачей за рубежом.

Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Тема нового эфира – "На грани выживания". Политики будут искать ответы на актуальные вопросы:

В "Свободе слова Савика Шустера" поговорят о помощи безработным и пожаре в Чернобыле

  • как помочь людям, оставшимся без работы из-за карантина, и какая программа действий правительства по этой проблеме;

  • в каких условиях работают наши врачи в Украине и за границей?

  • какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?

Участие в обсуждении примут:

  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

  • Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

  • Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины;

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "слуги народа";

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь";

  • Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";

  • Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

  • Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Екодия".

Как сообщал OBOZREVATEL, государственная служба занятости в Украине упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи в связи с карантином. Чтобы помочь гражданам разобраться в новых правилах телеграмм-канал "Команда Зеленского" выпустил учебное видео.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Савик Шустер
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