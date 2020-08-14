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На горе Поп Иван впервые за 80 лет отреконструируют известную обсерваторию

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,5 т.
Работу должны закончить до первых морозов

Работу должны закончить до первых морозов. studway.com.ua

Горную обсерваторию "Белый Слон" на горе Поп Иван в Карпатах планируют превратить в мощный международный научный центр.

Как сообщает ТСН, уже началась реконструкция обсерватории впервые за 80 лет. Ее построили в 1938 году, с тех пор никогда не ремонтировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Здание со всех сторон обкладывают лесами, работает бригада рабочих из Тернопольщины.

Строители собирались начать реконструкцию в конце мая, но не смогли, потому что на горе еще лежал снег. Сейчас основная задача – вернуть в стены камни, которые оттуда выпали. Другая задача – просушить шов между камнями.

Эту работу должны закончить до первых морозов, а они приходят на Черную Гору осенью.

Ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда рассказал о масштабном мижднародном проекте: Евросоюз уже выделил чуть более миллиона евро на ремонт обсерватории и на закупку оборудования и снаряжения.

В одной части здания будет самый высокогорный спасательный центр в Восточной Европе. Украинские спасатели дежурят и сейчас, но в будущем здесь создадут учебный центр. Сюда на тренировки будут приезжать также из-за рубежа, прежде всего поляки.

Остальную часть здания оборудуют для ученых, вскоре здесь установят телескоп. А еще на горе Поп Иван установят современную метеостанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали красочное фото рассвета, сделанное на вершине горы Поп Иван.

УкраинаКарпаты
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