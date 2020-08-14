На горе Поп Иван впервые за 80 лет отреконструируют известную обсерваторию

Горную обсерваторию "Белый Слон" на горе Поп Иван в Карпатах планируют превратить в мощный международный научный центр.

Как сообщает ТСН, уже началась реконструкция обсерватории впервые за 80 лет. Ее построили в 1938 году, с тех пор никогда не ремонтировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Здание со всех сторон обкладывают лесами, работает бригада рабочих из Тернопольщины.

Строители собирались начать реконструкцию в конце мая, но не смогли, потому что на горе еще лежал снег. Сейчас основная задача – вернуть в стены камни, которые оттуда выпали. Другая задача – просушить шов между камнями.

Эту работу должны закончить до первых морозов, а они приходят на Черную Гору осенью.

Ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда рассказал о масштабном мижднародном проекте: Евросоюз уже выделил чуть более миллиона евро на ремонт обсерватории и на закупку оборудования и снаряжения.

В одной части здания будет самый высокогорный спасательный центр в Восточной Европе. Украинские спасатели дежурят и сейчас, но в будущем здесь создадут учебный центр. Сюда на тренировки будут приезжать также из-за рубежа, прежде всего поляки.

Остальную часть здания оборудуют для ученых, вскоре здесь установят телескоп. А еще на горе Поп Иван установят современную метеостанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали красочное фото рассвета, сделанное на вершине горы Поп Иван.