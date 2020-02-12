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12 февраля • обновлено в 16:09
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На глазах жены: всплыло видео зажигательного танца Зеленского

4.8т
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В социальной сети набирает популярность видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который танцует во время развлечений в клубе.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика страны", отмечая, что ролик выложили в соцсети TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"А вы танцевали с президентом?" – добавив в конце вопроса сердечко, подписала ролик пользователь под ником leona.lena.

Зеленский с зажигательным танцем попал на видео

Зеленский с зажигательным танцем попал на видео

На кадрах видно, как девушка-блондинка снимает видео в режиме селфи, а за спиной у нее "отрывается" под музыку мужчина, очень похожий на Зеленского. При этом рядом с ним можно заметить и женщину, похожую на его жену Елену.

Зеленский с зажигательным танцем попал на видео

Зеленский с зажигательным танцем попал на видео

Как говорится в сообщении, автор видео уточняет, что оно сделано еще до того, как Зеленский стал президентом.

Как писал OBOZREVATEL, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, которое он записал, занимаясь на беговой дорожке в спортзале, стало поводом для шуток в сети.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
соцсети видео
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Baloban Valentina
Baloban Valentina
Ну и что,что танцует?!!!Во первых,это ещё до президенства,а во вторых,ну Кому какое дело?!!!
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Штыров Сергей
Штыров Сергей
Baloban Valentina, ві года додумаетесь ....а кому какое дело что евреев сжигали.
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