На глазах жены: всплыло видео зажигательного танца Зеленского

В социальной сети набирает популярность видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который танцует во время развлечений в клубе.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика страны", отмечая, что ролик выложили в соцсети TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"А вы танцевали с президентом?" – добавив в конце вопроса сердечко, подписала ролик пользователь под ником leona.lena.

Зеленский с зажигательным танцем попал на видео

На кадрах видно, как девушка-блондинка снимает видео в режиме селфи, а за спиной у нее "отрывается" под музыку мужчина, очень похожий на Зеленского. При этом рядом с ним можно заметить и женщину, похожую на его жену Елену.

Зеленский с зажигательным танцем попал на видео

Как говорится в сообщении, автор видео уточняет, что оно сделано еще до того, как Зеленский стал президентом.

Как писал OBOZREVATEL, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, которое он записал, занимаясь на беговой дорожке в спортзале, стало поводом для шуток в сети.

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