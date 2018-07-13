"На фронте жертвуют большим": Украину призвали "иссушить" Крым

Проблема с водой в оккупированном Крыму каждый год только усугубляется, однако Украине не стоит вмешиваться в ситуацию.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-депутат Верховной Рады, председатель общественной организации "Сила права" Андрей Сенченко.

"Раньше, до 2014 года, Крым при наплыве туристов и работающей промышленности на 80% обеспечивался днепровской водой, которая шла туда по каналу с материковой части. В 2014 году мы этот канал перекрыли. Хотя потребление у них упало из-за того, что не стало туристов, но все равно воды не хватает. В степных районах земледелие просто умерло. В Керчи, Феодосии, Судаке вода подается по графику, в Алуште и Ялте меньше проблем, но есть", - отметил Сенченко.

Также, по его словам, на полуострове оккупанты стали массово сверлить скважины, забирать воду из подземных горизонтов, естественно, на поверхность стала выходить соль.

Он подчеркнул, что есть единственный способ решить проблему - вернуть Крым Украине.

"Мы должны экономически давить на Россию. Да, мне жаль людей, которые там живут. Но это их небольшая жертва за то, чтобы освободить наши территории. Ребята на фронте жертвуют большим - своими жизнями и здоровьем", - считает Сенченко.

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