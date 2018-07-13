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"На фронте жертвуют большим": Украину призвали "иссушить" Крым

2.8тЧитать новость на украинском

Проблема с водой в оккупированном Крыму каждый год только усугубляется, однако Украине не стоит вмешиваться в ситуацию.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-депутат Верховной Рады, председатель общественной организации "Сила права" Андрей Сенченко.

"Раньше, до 2014 года, Крым при наплыве туристов и работающей промышленности на 80% обеспечивался днепровской водой, которая шла туда по каналу с материковой части. В 2014 году мы этот канал перекрыли. Хотя потребление у них упало из-за того, что не стало туристов, но все равно воды не хватает. В степных районах земледелие просто умерло. В Керчи, Феодосии, Судаке вода подается по графику, в Алуште и Ялте меньше проблем, но есть", - отметил Сенченко.

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Также, по его словам, на полуострове оккупанты стали массово сверлить скважины, забирать воду из подземных горизонтов, естественно, на поверхность стала выходить соль.

Он подчеркнул, что есть единственный способ решить проблему - вернуть Крым Украине.

"Мы должны экономически давить на Россию. Да, мне жаль людей, которые там живут. Но это их небольшая жертва за то, чтобы освободить наши территории. Ребята на фронте жертвуют большим - своими жизнями и здоровьем", - считает Сенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне пожаловались на на ненависть в Крыму.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивАннексия Крыма
Персона
Андрей Сенченко
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а в нас фашистив нэма, пидоры это просто геноцид. вам же хуже.
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Игорек,ты полный и конченый дебил,как,собственно,и все кацапы.У вас есть Вятский квас,Пепси кола,Буратино.Чего стоните,ущербные?И не хер чужое тырить,ублюдки мокшанские.Дебилы бля(с).
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0
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Петров Игорь
Петров Игорь
гулям Тамерлана, ты бы научился отвечать там где это предусмотрено интерфейсом. Надо нажимать на ссылку "Ответить". Дебил - это ты, а не я.
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1
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Петров Игорь
Петров Игорь
Ой, хохлы, вам эта вода икнётся потом ещё не раз. Конечно же вы делаете зло жителям Крыма. Но это зло потом вернётся вам в другом виде. В виде мороза зимой и отсутствия угля, в другом виде, я не знаю в каком, но тема братства с вами после Путина пройдёт и начнётся деловое отношение. Око за око.
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