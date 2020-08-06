На фрегате "Гетман Сагайдачный" зафиксирован коронавирус

На флагмане Военно-морских сил ВСУ – фрегате F130 "Гетман Сагайдачный" выявлен заболевший коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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Как сообщает "Думская", 3 августа одному из моряков поставлен диагноз "коронавирус".

"Командование военно-морской базы "Юг" быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с заболевшим", – говорится в сообщении.

По данным издания, сейчас около 30 моряков размещены на карантин в вертолетном ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Александр Охрименко".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 августа в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 265 человек.