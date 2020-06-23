На фото показали, как "умирает" крупнейшее водохранилище Крыма

Появились фотографии Межгорного водохранилища в аннексированном Крыму в период с 17 по 21 июня, которое значительно пересохло.

Снимки опубликовало издание "Крым.Реалии", подчеркивая, что они были сделаны до дождей (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Отмечается, что Межгорное – самое крупное из наливных искусственных водохранилищ в Крыму (объемом 50 млн кубометров), то есть тех, которые аккумулируют воду из расположенных недалеко источников. Оно расположено на левом притоке реки Тобе-Чокрак в Жаворонской балке на юге Сакского района. Строительство водоема началось в 1981 году и длилось около 10 лет.

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Из пяти источников водоснабжения Симферополя оно было самым емким до 2014 года. Его запасы практически всегда можно было пополнить водой Северо-Крымского канала.

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Межгорное водохранилище в Симферополе пересыхает Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на начало июня Симферопольское водохранилище было заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляла почти 10 млн кубометров.