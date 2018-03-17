На фоне танка: в "Л/ДНР" агитировали за "борца со злом" Путина

В сети появилось так называемое обращение "молодежи Донбасса" к россиянам, где звучат призывы во время выборов президента РФ 18 марта голосовать за Владимира Путина.

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовала "Народная Армия Донбасса".

В обращении звучат стандартные фразы российской пропаганды об украинских "фашистах".

"Пусть мы террористы для всего демонического прозападного мира, но мы твердо за Россию – чистую, свободную, правильную, ту, с которой началось "мировое оздоровление", ту, которая сохранила все то ценное, что присуще настоящему человеку от Бога", - говорит один из "активистов" на видео.

Он утверждает, что Россия обязательно должна быть путинской. Кроме того, Путина называют настоящим героем и патриотом.

Также в обращении вспоминают кандидата в президенты России Ксению Собчак, утверждая, что она является "страшным либеральным убийцей".

Кроме того, в поддержку Путину заставили высказаться и детей. Один из школьников говорит, что те, кто не захочет проголосовать за Путина, будут иметь кровь на своих руках.

Как сообщал "Обозреватель", частная разведка США назвала имена преемников Путина.