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"На Епифания влияют!" Филарет сделал громкое заявление

1.2тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что на митрополита Киевского и всея Украины Епифания влияют антиукраинские силы.

Соответствующее высказывания он сделал после заседания Священного синода Украинской православной церкви, который состоялся в пятницу, 24 мая.

"На нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал он.

По словам Филарета, почти все решения, которые принимались на синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата.

Филарет и Епифаний

Филарет и Епифаний

Союз православных журналистов

Также он повторил свое высказывание, что его обманули с Томосом, отметив, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.

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"Мы принимаем Томос и благодарим его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться о наших украинцах за рубежом. Я против этого и украинцы против", - сказал Филарет.

По мнению патриарха, такая ситуация сложилась, потому что Томос показали и дали уже после собора. "Мы не знали, что там написано", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • После завершения синода митрополит Епифаний дал брифинг, на котором объяснил, что патриарх Филарет не изменил свою точку зрения о Киевском патриархате.

  • Также на синоде заявили, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и своих верных избегать разжигания вражды и противостояния.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Святому Филарету!
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Grich Lara
Grich Lara
Що з літ,то й з розуму,тут вже нічого і добавити
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