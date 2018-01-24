На дворе же XXI век! В сети показали, до чего "русский мир" довел Донецк

В сети показали "технологии", которые процветают в Донецке после прихода российских оккупантов. Людям приходится изощряться для того, чтобы просто поговорить по телефону.

Фото опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Донецк, XXI век. На фото современный "переговорный пункт" - мост над железной дорогой, на котором ловит мобильная связь. Чтобы поговорить с родными, необходимо подняться на возвышенность. Внизу связи нет", - сообщил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее было названо время восстановления мобильной связи в Донецке и Луганске.