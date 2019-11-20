Главная Новости
20 ноября • обновлено в 13:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На два года: власти Одессы закрывают для движения улицу в центре города

630
Читать материал на украинском

Часть улицы Бориса Литвака центре Одессы будет перекрыта для движения автомобильного транспорта.

Она закрывается с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в департаменте информации Одесского горсовета.

Новости
Дома Одессы ушли под землю: фото исчезнувших улиц

Согласно распоряжению одесского мэра, движение транспорта закрывается на участке от ул. Большой Арнаутской до ул. Малой Арнаутской. Это связано со строительством многоэтажного жилого комплекса.

Улица Бориса Литвака

Улица Бориса Литвака

Скриншот Google Maps

Улица Бориса Литвака

Улица Бориса Литвака

Скриншот Google Maps

Ранее власти Одессы также на два года перекрыли другой участок улицы Бориса Литвака - между ул. Базарной и Успенской.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Одессы впервые в истории города появился новый вид транспорта. Он будет ходить по одному из самых длинных маршрутов городской транспортной сети.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Андрей Шорохов Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги