На два года: власти Одессы закрывают для движения улицу в центре города

Часть улицы Бориса Литвака центре Одессы будет перекрыта для движения автомобильного транспорта.

Она закрывается с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в департаменте информации Одесского горсовета.

Согласно распоряжению одесского мэра, движение транспорта закрывается на участке от ул. Большой Арнаутской до ул. Малой Арнаутской. Это связано со строительством многоэтажного жилого комплекса.

Улица Бориса Литвака Скриншот Google Maps

Улица Бориса Литвака Скриншот Google Maps

Ранее власти Одессы также на два года перекрыли другой участок улицы Бориса Литвака - между ул. Базарной и Успенской.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Одессы впервые в истории города появился новый вид транспорта. Он будет ходить по одному из самых длинных маршрутов городской транспортной сети.

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