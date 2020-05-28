На дорогах бьют гейзеры, авто затопило: города Украины "поплыли" после дождей. Фото и видео

В нескольких городах Украины из-за сильного ливня, который идет из самого утра 28 мая, затопило целые районы. Автомобили там почти плавают, на дороге также образовались гейзеры.

Местные СМИ отмечают, что ливневки не справляются с потоком воды. Жители публикуют в сети фото и видео потопа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Обильные дожди, в частности, прошли в Одессе, Николаеве и Харькове. Так, в Одесском городском совете подчеркнули, что за период с 6:00 до 9:00 там выпало 18 миллиметров осадков.

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

"Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации – она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков", – цитирует "Думська" пресс-службу мэрии.

Одессу затопило из-за дождя t.me/odessapublic/15506

Отмечается, что затопленными оказались Приморская, Балковская, Химическая улицы. Там, а также в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные и троллейбусные маршруты.

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

Между кварталами в этом районе чистить ливневую канализацию взялись работники ЖКС, а на дорогах – специалисты КП "Городские дороги". К этим работам привлечены 32 единицы техники.

Одессу затопило из-за дождя Одесса INFO

При этом на дорогах образовались пробки. Самые серьезные наблюдались в районе Пересыпского моста и на Объездной дороге в сторону центра Одессы.

Одессу затопило из-за дождя t.me/dumskaya_net

Позже правоохранителям даже пришлось перекрыть Приморскую улицу в районе Военного спуска. По словам полицейских, "дальше воды по пояс".

Одессу затопило из-за дождя t.me/dumskaya_net

В Николаеве из-за дождя городские магистрали, улицы и проспекты тоже уходят под воду, передают "НикВести".

Одессу затопило из-за дождя t.me/dumskaya_net

Сообщается, что в Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку. Затопило Садовую, Гражданскую, Малую Морскую и Троицкою, 3-ю Военную и прилегающие к ней, 2-ю Набережную и другие улицы.

Последствия дождя в Николаеве novosti-n.org

"На последней также селевые потоки сносят с верхних переулков камни, ветки, мусор и песок, поэтому передвигаться по ней достаточно проблематично. На пересечении улиц Гражданской и Скороходова образовалась настолько глубокая лужа, что остановились трамваи", – пишут "Новости N".

Похожая ситуация наблюдается и на дорогах Харькова. Синоптики прогнозируют, что грозовые дожди в городах будут продолжаться целый день.

Последствия дождя в Харькове

Последствия дождя в Харькове

Последствия дождя в Харькове

Последствия дождя в Харькове

Последствия дождя в Харькове

Последствия дождя в Харькове

Одессу затопило из-за дождя t.me/dumskaya_net

Одессу затопило из-за дождя t.me/dumskaya_net

Одессу затопило из-за дождя t.me/dumskaya_net

Последствия дождя в Николаеве nikvesti.com

Последствия дождя в Николаеве nikvesti.com

Последствия дождя в Николаеве nikvesti.com

Последствия дождя в Николаеве nikvesti.com

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

Одессу затопило из-за дождя dumskaya.net

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Как сообщал OBOZREVATEL, ГСЧС выпустила предупреждение об ухудшении 28 мая погодных условий в Украине в связи с прохождением циклона над территорией страны. Днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях прогнозируют значительные дожди.