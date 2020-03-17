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17 марта • обновлено в 15:33
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На Донетчине заподозрили массовое заражение коронавирусом

1.8т
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В Донецкой области зафиксировано 9 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья областного Департамента здравоохранения Александр Педенко. Его слова цитируют "Новости Донбасса".

По словам чиновника, пять подозрений зарегистрировано в городе Мариуполь, по два в Краматорске и Славянске.

В Донецкой области в 9 пациентов заподозрили коронавирус

В Донецкой области в 9 пациентов заподозрили коронавирус

Педенко также отметил, что семь биологических материалов этих людей на данный момент находиться в лаборатории Киева.

При этом еще два биоматериала новых пациентов будут отправлены в столицу в ближайшее время.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе Донецкой области с подозрением на наличие инфекции китайского коронавируса госпитализировали четырех человек, среди которых и ребенок.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
Тег
вирус
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Складывается впечатление, что такие как Педенко (дал же бог фамилию), не врачи по образованию, а астрологи и вещуны, каждый день какое-то новое пресказание . Хватит уже переживать за Донбасс, начните наконец Украину спасать !
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