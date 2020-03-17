На Донетчине заподозрили массовое заражение коронавирусом

В Донецкой области зафиксировано 9 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья областного Департамента здравоохранения Александр Педенко. Его слова цитируют "Новости Донбасса".
По словам чиновника, пять подозрений зарегистрировано в городе Мариуполь, по два в Краматорске и Славянске.
В Донецкой области в 9 пациентов заподозрили коронавирус
Педенко также отметил, что семь биологических материалов этих людей на данный момент находиться в лаборатории Киева.
При этом еще два биоматериала новых пациентов будут отправлены в столицу в ближайшее время.
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе Донецкой области с подозрением на наличие инфекции китайского коронавируса госпитализировали четырех человек, среди которых и ребенок.
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