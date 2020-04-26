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26 апреля • обновлено в 08:28
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На Донетчине зафиксирована вспышка коронавируса: заболели десятки

6.1т
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В Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди людей, контактировавших с ранее выявленными больными.

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Все пациенты находятся под медицинским наблюдением. Про этом сообщает Мариупольский городской совет на официальном сайте ведомства.

"20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией", – говорится в сообщении.

На Донетчине зафиксирована вспышка коронавируса: заболели десятки

Отмечается, что всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек излечились от заболевания.

В связи с этим в горсовете призвали мариупольцев соблюдать карантинные ограничения и профилактические меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 апреля в Украине подтвердили 8125 случаев заражения COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Мариуполь
Тег
вирус
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