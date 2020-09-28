На Донетчине вспыхнул масштабный лесной пожар. Фото и видео

В поселке Васильевская Пустошь под Краматорском Донецкой области вечером 27 сентября вспыхнул масштабный лесной пожар.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook. Соответствующие фото и видео также опубликовали очевидцы в социальной сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По его словам, огонь вспыхнул под вечер. По состоянию на 21:00 его еще не ликвидировали.

"На Васильевской Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", – написал Панков.

На месте работали четыре единицы спасательной техники. К тушению также привлекли пожарных с Дружковки и Константиновки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на территории колонии под Киевом произошел пожар. Опубликованы первые кадры с места происшествия.