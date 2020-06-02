На Донетчине пронесся мощный торнадо: фото и видео необычного явления

Марина Лисничук Общество 08:18, 2.06.2020 Обновлено: 09:30, 2.06.2020

В Донецкой области местные жители стали свидетелями необычного природного явления – по региону пронесся мощный торнадо.

Это случилось в воскресенье, 31 мая, в Константиновском районе. Стихию сняли на видео люди, которые в это время проезжали на авто в отдалении от нее (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах запечатлено накрывшие местность густые темные тучи, а также опустившуюся с неба огромную воронку, которая перемещалась по местности с достаточно быстрой скоростью.

На Донетчине пронесся мощный торнадо

Как написал на своей странице в Facebook харьковский синоптик Игорь Кибальчич, это был классический торнадо, хотя такое явление и довольно редкое для Украины.

На Донетчине пронесся мощный торнадо
На Донетчине пронесся мощный торнадо

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Мелитополем (Запорожская область) вечером 5 мая пронесся мощный смерч. Как утверждают очевидцы, природное явление достигало сотни метров в высоту.

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