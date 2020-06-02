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2 июня • обновлено в 08:39
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На Донетчине пронесся мощный торнадо: фото и видео необычного явления

2.1т
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В Донецкой области местные жители стали свидетелями необычного природного явления – по региону пронесся мощный торнадо.

Это случилось в воскресенье, 31 мая, в Константиновском районе. Стихию сняли на видео люди, которые в это время проезжали на авто в отдалении от нее (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах запечатлено накрывшие местность густые темные тучи, а также опустившуюся с неба огромную воронку, которая перемещалась по местности с достаточно быстрой скоростью.

На Донетчине пронесся мощный торнадо

На Донетчине пронесся мощный торнадо

Как написал на своей странице в Facebook харьковский синоптик Игорь Кибальчич, это был классический торнадо, хотя такое явление и довольно редкое для Украины.

На Донетчине пронесся мощный торнадо

На Донетчине пронесся мощный торнадо

На Донетчине пронесся мощный торнадо

На Донетчине пронесся мощный торнадо

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Мелитополем (Запорожская область) вечером 5 мая пронесся мощный смерч. Как утверждают очевидцы, природное явление достигало сотни метров в высоту.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Донецк
Теги
Донецкая область погода
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