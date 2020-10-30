На Донетчине произошла вспышка COVID-19: прибавилось 466 зараженных

Карина Бондаренко Общество 09:22, 30.10.2020 Обновлено: 09:44, 30.10.2020

В Донецкой области зафиксировали резкий рост зараженных коронавирусом. За сутки 29 октября в регионе заболели 466 человек.

При этом днем ранее, 28 октября, на Донетчине сообщали о 153 новых больных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Кроме того, прирост инфицированных COVID-19 стал рекордом с начала эпидемии в Донецкой области.

Всего в регионе заразились 9 643 человека, скончались 97 больных (+8 за сутки), вылечились 1 519 пациентов (+12 за сутки).

Ежедневный прирост больных в Донецкой области.
СНБО

В тоже время в Луганской области 29 октября заболели 93 человека, скончался один пациент, выздоровели еще 13. Общее количество зараженных достигло 3 575 человек, умерших – 70, вылечились уже 1 211 пациентов.

Ежедневный прирост больных в Луганской области.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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