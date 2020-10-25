На Донетчине люди устроили митинг из-за перепутанных бюллетеней

В Новогродовке Донецкой области возле здания городской территориальной избирательной комиссии избиратели устроили митинг из-за того, что были перепутаны бюллетени между округами.

Люди требуют не учитывать результаты голосования за кандидатов в городской совет, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Все собравшиеся обратились с призывом к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы, учитывая ситуацию, из-за которой перепутали бюллетени между округами и обнаружили это во время голосования, эти бюллетени были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены", – сказано в сообщении.

В ТИК уточнили, что уже обратились с запросом в Центризбирком.

"Пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет", – сказала глава ТИК Ирина Чередниченко.

Также об инциденте уже уведомлены правоохранительные органы и СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бюллетенях на выборах в Мариупольский городской совет за несколько дней до дня голосования был зафиксирован ряд ошибок.