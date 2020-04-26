На Донбассе заживо сгорел боец ВСУ: еще один ранен. Фото погибшего

В результате короткого замыкания на Донбассе загорелся автомобиль, в котором находились два бойца Вооруженных Сил Украины.

Старший солдат Юрий Горбик погиб на месте происшествия, за жизнь другого военнослужащего борются врачи – он получил ожоги всего тела, сообщили на официальной странице 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Юрий служит в нашей части уже три года, не одну ротацию находился в районе проведения операции ООС. Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать", – отметили в сообщении.

Юрий Горбик facebook.com/53brigade

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВСУ жестко проучили наемников Путина на Донбассе, оккупанты получили масштабные потери.

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