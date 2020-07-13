На Донбассе завязался серьезный бой между ВСУ и "Л/ДНР": много раненых, есть убитые. Апостроф

Вследствие вражеских обстрелов российскими наемниками на Донбассе прошедшие сутки, 12 июня, 5 украинских военнослужащих получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. По меньшей мере восемь оккупантов были ранены и три убиты.

Об этом сообщили в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook. Всех украинских защитников доставили в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь врачей.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие .

"Для подавления огневых средств противника наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили", – сказано в сообщении.

Также, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

С начала текущих суток враг один раз нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Каменки.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в ООС.

В штабе добавили, что неподалеку Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь враг, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстреляли захватчики и наших защитников у населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также за темное время суток противник активизировался рядом Луганского. На этом участке фронта вооруженные формирования РФ задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. У опытных агрессор тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе завязался серьезный бой между ВСУ и "Л/ДНР": много раненых, есть убитые Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

На Донбассе завязался серьезный бой между ВСУ и "Л/ДНР": много раненых, есть убитые Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили трое украинских защитников .