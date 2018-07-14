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Орден за "внезапную смерть": в сети показали суть "гражданской" войны в Украине

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В сети обнаружили очередные доказательства участия кадровых российских военных в войне на Донбассе в 2014-м году.

Фотографии опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer.

"Гражданская" война в Украине - это когда младший сержант 18 ОМСБр ВС РФ Юсупов Ризван Лечиевич сначала участвует в оккупации Крыма, а потом получает орден Мужества за внезапную смерть 13/08/14 "при выполнении воинского долга" на Донбассе", - написал он.

twitter.com/666_mancer

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Пользователь также предположил, что на фото справа, вероятно, виден край таблички Абужалилова Бийарслана Магомедовича, который был водителем того же эвакуационного отделения взвода обеспечения 1 МСБ 18 ОМСБр ВС РФ. Отмечается, что он погиб в один день с Юсуповым.

twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля террористы неудачно атаковали ВСУ на Донбассе и понесли потери.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
УкраинасоцсетифотографииРоссия
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