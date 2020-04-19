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19 апреля • обновлено в 23:01
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На Донбассе загадочно умер российский наемник: появилось фото предателя Украины

1.7т
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В сети появились фото террориста незаконного формирования "ДНР" Олега Клюшниченко, который воевал против Украины и погиб на Донбассе.

Об этом в Twitter написал украинский блогер с оккупированных территорий Necro Mancer. Судя по публикациям в социальных сетях, Клюшниченко погиб 9 апреля в районе населенного пункта Коминтерново, обстоятельства гибели требуют уточнения.

"Клюшниченко Олег Викторович. Первый армейский корпус ВС РФ (ДНР). Место жительства – Донецк. Родился 14/06/1977. Стал "груз 200" 09/04/2020 в районе Коминтерново (оккупированные Пикузы под Мариуполем). Обстоятельства требуют уточнения", – написал блогер.

На Донбассе загадочно умер российский наемник: появилось фото предателя Украины

В профиле погибшего в соцсетях указано, что он родился в 1977 году в городе Донецк, где и проживал.

На Донбассе загадочно умер российский наемник: появилось фото предателя Украины

Клюшниченко числится в базе "Миротворца" боевиком незаконных вооруженных формирований, точнее первой бригады "ДНР", которая воюет на Старогнатовском плацдарме (между Донецком и Мариуполем).

На Донбассе загадочно умер российский наемник: появилось фото предателя Украины

Как писал OBOZREVATEL, стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе в период с 7 по 17 апреля. Погибли минимум шестеро террористов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
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