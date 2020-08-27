На Донбассе зафиксировано нарушение перемирия со стороны "Л/ДНР" – штаб ООС

Вооруженные формирования РФ 26 августа один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Обстрелы из стрелкового оружие зафиксировали у Марьинки
Украинские защитники огонь в ответ не открывали
Обстрелы в ООС. 112.ua
В среду, 26 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации "Л/ДНР" один раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.
Вражеские провокации не несли угрозы, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами", – отметили в штабе.
Сведения из зоны ООС за 26 августа Штаб ООС
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится соблюдением режима тишины в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.
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