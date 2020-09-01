На Донбассе зафиксировали более 800 нарушений перемирия – ОБСЕ

По состоянию на 30 августа террористы на Донбассе 829 раз нарушили новый режим прекращения огня, который начал действовать с 27 июля.

Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ. В частности, зафиксировали 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.

С вечера 29 до вечера 30 августа Миссия насчитала 60 нарушений "тишины" в неподконтрольном Украине Луганске. Все выстрелы назвали как учения с боевой стрельбой вне зоны.

Кроме того, как передает штаб Операции Объединенных сил, 31 августа зафиксировали два факта нарушения режима "тишины" у Водяного и Авдеевки. Украинские военные огонь не открывали. Раненых или погибших украинских военных от обстрелов боевиков нет.

Напомним, договоренности, достигнутые 27 июля, запрещают открывать любой огонь без разрешения руководства. В случае умышленного нарушения режима прекращения огня в отношении военнослужащих Вооруженных сил могут применять дисциплинарные взыскания.

Террористы "Л/ДНР" регулярно нарушают перемирие: они открывают огонь и инженерно оборудуют свои позиции. В то же время провокационные обстрелы не угрожают жизни военных, поэтому они огонь в ответ не открывают.

Как писал OBOZREVATEL, от начала российской агрессии на Донбассе в апреле 2014 года и до 10 августа 2020 году Вооруженные силы Украины понесли безвозвратные потери в количестве 2659 человек. Еще 10 130 защитников получили ранения, выполняя свои служебные обязанности.