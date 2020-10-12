На Донбассе зафиксировали 4 атаки "Л/ДНР" на ВСУ

За прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево – из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Кроме того, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировали в районе населенного пункта Ломакино.

"С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки", – добавили в штабе.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время действия режима прекращения огня войска России в Донбассе не прекратили усиливать боевые позиции и пополнение арсеналов. Источники в зоне боевых действий сообщили о пяти признаках, которые говорят о том, что в "Л/ДНР" готовятся к войне, а не к миру.