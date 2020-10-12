На Донбассе зафиксировали 4 атаки "Л/ДНР" на ВСУ
Враг устроил провокации вблизи Марьинки, Майорска, Зайцево и Ломакино
Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было
За прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево – из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Кроме того, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировали в районе населенного пункта Ломакино.
"С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки", – добавили в штабе.
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время действия режима прекращения огня войска России в Донбассе не прекратили усиливать боевые позиции и пополнение арсеналов. Источники в зоне боевых действий сообщили о пяти признаках, которые говорят о том, что в "Л/ДНР" готовятся к войне, а не к миру.