На Донбассе взрывается склад боеприпасов: объявлена экстренная эвакуация

В поселке Старая Николаевка Донецкой области из-за обстрела российскими наемниками 24 мая объявили эвакуацию.

Во время обстрела оккупанты целились в склады с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации на странице в Facebook.

"Жители рассказывают, что было около 10-12 "прилетов" мин. Возможно, они корректировали огонь с воздуха, целясь в склад боеприпасов. Один из "прилетов" оказался метким ― снаряды начали взрываться", ― пояснили в пресс-службе.

В Старой Николаевке проживает около 700 человек. Сотрудники ГосЧС и полиции обходили дворы поселка, чтобы узнать, кому нужна эвакуация. Состоянием на 11 утра эвакуировано 20 человек, среди них ― 11 детей.

Сообщается также, что пострадавших среди гражданских лиц нет.

Как сообщает российское издание "РИА Новости", террорист Эдуард Басурин заявил, что "ДНР" не имеет отношения к взрыву на складе боеприпасов.

Как писал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе 24 мая 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.