На Донбассе ВСУ ответили на ракетные обстрелы: уничтожены два террориста
Террористы на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня
Позиции ВСУ обстреливали из артиллерии, минометов, ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов
Один украинский защитник получил ранения
Наши военные уничтожили двух российских наемников, трех ранили
На Донбассе 22 июня ВСУ уничтожили двух и ранили трех террористов
За сутки, по состоянию на 07:00 23 июня, террористы на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. По данным разведки, наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.
Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook, а также офицеры ВСУ Сергей Нещадим и Анатолий Штефан на своих страницах в Twitter и Telegram.
"В течение 22.06 потери "орков" составили 5 человек: "200" – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, 1 – 11 омсп 1 АК, в результате обстрела), "300" – 3 (1 – 11 омсп 1 АК, 2 – 9 омсп 1 АК, обстоятельства уточняются)", – рассказал Нещадим.
Что касается активности врага, то он активно применял запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Противник вел обстрелы неподалеку населенных пунктов Орехово, Попасная, Новотошковское и Катериновка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил, использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.
В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в пригородах Марьинки и Старогнатовки.
За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко, ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков”, – сказано в сообщении ООС.
Сводка ООС на 07:00 23 июня (Facebook штаба ООС)
Сводка ООС на 07:00 23 июня (Facebook штаба ООС)
На Донбассе ВСУ ответили на ракетные обстрелы: уничтожены два террориста (Telegram-канал Анатолий Штирлиц)
Ситуация в районе ООС на 22 июня (Пресс-служба Минобороны Украины)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22 июня, российские террористы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один защитник Украины.