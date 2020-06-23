На Донбассе ВСУ ответили на ракетные обстрелы: уничтожены два террориста

На Донбассе 22 июня ВСУ уничтожили двух и ранили трех террористов

За сутки, по состоянию на 07:00 23 июня, террористы на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. По данным разведки, наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook, а также офицеры ВСУ Сергей Нещадим и Анатолий Штефан на своих страницах в Twitter и Telegram.

"В течение 22.06 потери "орков" составили 5 человек: "200" – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, 1 – 11 омсп 1 АК, в результате обстрела), "300" – 3 (1 – 11 омсп 1 АК, 2 – 9 омсп 1 АК, обстоятельства уточняются)", – рассказал Нещадим.

Что касается активности врага, то он активно применял запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Противник вел обстрелы неподалеку населенных пунктов Орехово, Попасная, Новотошковское и Катериновка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил, использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в пригородах Марьинки и Старогнатовки.

За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко, ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков”, – сказано в сообщении ООС.

Сводка ООС на 07:00 23 июня (Facebook штаба ООС)

Сводка ООС на 07:00 23 июня (Facebook штаба ООС)

На Донбассе ВСУ ответили на ракетные обстрелы: уничтожены два террориста (Telegram-канал Анатолий Штирлиц)

Ситуация в районе ООС на 22 июня (Пресс-служба Минобороны Украины)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22 июня, российские террористы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один защитник Украины.