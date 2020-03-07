На Донбассе вспыхнули масштабные бои: у Украины потери

В пятницу, 6 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, еще четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток пять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС Главком

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы четыре раза стреляли рядом с Авдеевкой и вблизи Песок.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно недалеко от населенного пункта Зайцево. Там с миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта mediarnbo.org

"Вчера, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе от минно-взрывной травмы скончался лейтенант Вооруженных сил Украины Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс".

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