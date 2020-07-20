На Донбассе вспыхнули бои: есть убитые и много раненых, – ООС

Войска России на Донбассе 19 июля 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом, по данным разведки, украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

Как отметили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет. Враг обстрелял наши позиции используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника прекратить свою преступную активность", – отметили в ООС.

Так, по защитниках Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников у Водяного – враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам у Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечено в пригороде Авдеевки.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 20 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 18 июля трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В частности, они вели огонь по участку разведения сил и средств №3 Богдановка.