На Донбассе возобновят работу КПВВ: где и как будут пропускать
Начиная с 10 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе частично возобновят работу КПВВ.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения будет проходить ежедневно с 11:00 до 14:00.
В частности, предусмотрены следующие коридоры:
для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";
для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".
"При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", – предупредили в сообщении.
Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая.
Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:
при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)
которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
В штабе ООС отметили, что граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в сдаче ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мер обязательной самоизоляции или обсервации.
Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука высказал мнение, что контроль, который планируют осуществлять на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе, не может гарантировать нераспространение коронавируса.