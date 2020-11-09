На Донбассе восстановили пропуск через все КПВВ: как будут работать

Со вторника, 10 ноября, на Донбассе в районе проведения ООС восстановят работу все КПВВ.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ООС, пропуск людей и авто будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 18:00.

"Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего Объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения Операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", – говорится в сообщении.

Отметим, что работу восстановили на территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

"При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является нахождение в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", – отмечено в информации.

Кроме того, чтобы быть пропущенными через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ТКГ согласовали открытие двух пунктов пропуска на Донбассе.