На Донбассе войска РФ пошли в новую атаку: ранен воин ВСУ

На Донбассе 21 мая в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации был ранен еще один украинский военный.
Об этом сообщил штаб операции Объединенный сил в Facebook. Там отметили, что формирования РФ открыли огонь из гранатометов различных систем по позициям ООС неподалеку Авдеевки.
"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – отметили в штабе.
На Донбассе ранили воина ВСУ
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Там добавили, что наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и "дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ".
Потери оккупантов уточняются.
Напомним, 21 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля погиб украинский военный. Один солдат получил ранения, еще четверо – боевые травмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Луганской области в селе Трехизбенка результате взрыва погиб полковник полиции Сергей Губанов, еще трое правоохранителей получили ранения.
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