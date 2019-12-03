Эвакуировали в метель: на Донбассе воины чудом спасли ребенка от смерти

Воины ООС эвакуировали на вертолете мальчика из Краматорска, который выпал с четвертого этажа высотки. Несмотря на плохие погодные условия и метель, его смогли доставить в больницу Днепра.

Об истории спасения ребенка рассказала на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Военный вертолет приземлился в аэропорту Днепра в два часа ночи. Строгое взаимодействие гражданско-военного сотрудничества дало шанс маленьком Давиду на жизнь, сейчас борьбу продолжают врачи нашей областной детской больницы. Состояние крайне тяжелое – ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза, рядом с Давидом его мама. Друзья, помолитесь за Давида, в январе ему должно исполниться 5 годиков", – написала она.

По словам Губы, к операции по эвакуации мальчика приобщились главный хирург ООС Ярослав Гайда, командующий ООС генерал Владимир Кравченко, начмед ООС Александр Лабунец, а также множество чиновников из Днепра.

"Вы можете себе представить, в каких сложных погодных условиях во время метели была эта эвакуация?! Преклоняюсь перед экипажем вертолетчиков и медикам, которые были на борту. Медицинское сопровождение в полете обеспечили военный анестезиолог из района ООС и Андрей Островский, который сейчас работает начмедом в международной организации по разминированию в городе Краматорск", – отметила Губа.

По ее словам, Островский множество раз принимал участие в аэроевакуации раненых и пострадавших детей с 2014 года по зову сердца и абсолютно бесплатно.

Эвакуация ребенка с Донбасса Facebook Татьяны Губы

Эвакуация ребенка с Донбасса Facebook Татьяны Губы

Эвакуация ребенка с Донбасса Facebook Татьяны Губы

Эвакуация ребенка с Донбасса Facebook Татьяны Губы

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи Днепропетровской областной больницы им. Мечникова спасли военнослужащего, который получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС. Владимир Товкиз поступил к ним с тяжелым сквозным пулевым ранением в голову 26 сентября. Несмотря на 10 дней комы, он справился с ранением и через два месяца начал ходить.

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