В зоне ООС на Донбассе военный медик Часов-Ярского военного госпиталя Мария Щанкина провела пятичасовую операцию питбулю Капралу, который подорвался на вражеском боеприпасе. В итоге женщине удалось спасти жизнь четырехлапому другу защитников Украины.

Как сообщает "Свободное радио", сейчас пес выздоравливает и может стать символом роты на шевронах военнослужащих. Капрал появился на позициях сил ООС около пяти лет назад. Все это время он сопровождает бойцов на боевые дежурства и предупреждает об опасности.

Любимец военных Капрал "Свободное радио"

Собака Капрал "Свободное радио"

Однако в конце декабря собаку нашли в кустарнике тяжело раненым и окровавленным. Медик подразделения оказал ему первую помощь, перевязал и отправил любимца в Торецкое. Однако местные ветеринары отказались помочь раненой собаке. После этого воины решили обратиться к военным медикам.

Именно они посоветовали доверить жизнь Капрала Марии Щанкиной. Ведь до войны она работала высококвалифицированным ветеринаром в Киевском зоопарке. Уже пятый год женщина находится в зоне ООС и вскоре заканчивает службу по контракту.

"Пацаны рассказывали, что что-то взорвалось, но не придали этому значения – не подумали, что собака может подорваться. И потом бедолага где-то больше километра сам шел. Он пришел, упал, и реально его состояние было тяжелое. У него была страшная тахикардия, страшная одышка, слизистые оболочки были цианотичные – то есть, он задыхался, он уже почти умирал", – рассказала спасительница Капрала.

В процессе сложной операции у собаки произошла остановка дыхания, ему проводили реанимационные мероприятия. Однако жизнь любимца воинов все же удалось спасти, теперь он идет на поправку.

"Я увидел, как медики спасают собаку, и понял, что если, не дай Бог, со мной что-то случится, эти люди мне не дадут умереть", – вспоминает один из военнослужащих ВСУ.

За жизнь собаки боролись пять часов Facebook Марии Щанкиной

За жизнь собаки боролись пять часов Facebook Марии Щанкиной

За жизнь собаки боролись пять часов "Свободное радио"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 92 ОМБр ВСУ рассказали трогательную историю о фронтовой любимице – кошке Соне, которая спасла их пулеметчика от снайперской пули ценой собственной жизни.

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