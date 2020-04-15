На Донбассе внезапно умер воин ВСУ с Сумщины

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе внезапно умер прапорщик ВСУ Алексей Лазаревич из Глухова Сумской области.

Как сообщает местное издание "Неделя", трагедия произошла 13 апреля. Причиной смерти 55-летнего защитника Украины стала острая сердечная недостаточность.

Алексей Лазаревич родился в Глухове, учился в Калиновском техникуме сельского хозяйства. В 2018 году он был призван Глуховским ОМВК на службу в I минометную батарею военной части А 4590 в поселке Новгородском Донецкой области.

Умер воин ВСУ 2day.kh.ua

Как сообщается на сайте Глуховского городского совета, в память о Герое на его родине 15 апреля объявили днем траура. Именно в этот день воина проведут в последний путь.

В знак скорби по умершему на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций Глухова приспустили государственные флаги с черной лентой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Казатин Винницкой области спустя неделю поисков в пруду нашли тело 22-летнего срочника ВСУ Артура Тронца. Он проходил службу в 48-м арсенале в городе Калиновка на Винниччине.

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