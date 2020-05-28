Остановилось сердце патриота: на Донбассе внезапно умер комбриг ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил 28 мая скоропостижно скончался командир 1 отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.

Об этом сообщили на официальной странице его подразделения в Facebook. "Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа", – написали побратимы Героя.

Также подчиненные выразили соболезнования родным и близким защитника Украины, заверив, что пребывают в скорби вместе с ними.

Юрий Межаков Facebook 1 отдельной танковой Северской бригады

Известие о смерти комбрига огорчило многих украинцев. Они также почтили память воина в комментариях.

"Я не верю... Мы недавно общались", "Не верю", "Вечная память Герою. Родным соболезнования", "Царство небесное! Вечная память геройскому сыну Украины", "Эх, Юра, Юра. Все всегда ты принимал очень близко к сердцу. Вот оно и не выдержало. Вечная память!", "Печально", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая в Полтаве похоронили 48-летнюю Ольгу Никишину (Осипенко) – военную ВСУ, которая умерла в зоне ООС 10 мая от инсульта. Провести женщину-воина в последний путь пришли сотни горожан и побратимов.

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