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13 июня • обновлено в 04:25
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На Донбассе установили знаки "единения с Россией"

1.5т
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Оккупанты в Донецке нарисовали граффити, которое якобы отражает "единение Донбасса с Россией".

Об этом сообщили СМИ, подконтрольные террористической группировке "ДНР", опубликовав соответствующие фото. Так называемое граффити было выполнено в цветах флага страны-агрессора.

"На бетонных плитах набережной реки Кальмиус со стороны бульвара Шевченко художники нанесли новое граффити. Граффити выполнено в виде надписи "Донбасс – это Россия!". Буквы нанесены в цветах триколора Российской Федерации", – сказано в сообщении.

"Гражданская" война?" На Донбассе установили знаки "единения с Россией"

Facebook Анатолия Штефана

"Композиция" террористов якобы приурочена ко "Дню России".

Кроме того, офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан сообщил, что в оккупированном поселке Оленевка под Донецком установили знак с надписью "Россия". Подобный знак также был установлен в оккупированной Горловке.

"В Твиттере сообщают об установлении этого знака в оккупированном нп. Оленевка Донецкой обл. "Гражданская" война ярко представлена ​​именно на этом фото", – сказано в публикации.

В Донецке нарисовали граффити "единения с Россией"

В Донецке нарисовали граффити "единения с Россией"

В Донецке нарисовали граффити "единения с Россией"

В Донецке нарисовали граффити "единения с Россией"

"Гражданская" война?" На Донбассе установили знаки "единения с Россией"

Facebook Анатолия Штефана

"Гражданская" война?" На Донбассе установили знаки "единения с Россией"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму в Алуште разместили баннер ко Дню России, где слово "Россия" написано с ошибкой – с одной буквой "с".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР
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