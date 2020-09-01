На Донбассе усилили карантин и ограничили въезд в зону ООС

Карантин в зоне ООС на Донбассе. Коллаж

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усилили меры по профилактике распространения коронавируса.

Такое решение принял командующий ОС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В частности, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничили пересечение линии проведения операции ОС для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС.

Также продлен контроль перевозчиков и гражданского населения за соблюдением правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и за другими ограничениями введенных правительством.

В отношении военнослужащих операции ОС ужесточены требования соблюдения ими ограничительных мероприятий, избегание контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

На местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава введено обязательное проведение ежедневной дезинфекции. А также обязательное использование личным составом защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

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