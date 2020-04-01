На Донбассе убили молодого командира ВСУ: появилось фото Героя

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 31 марта погиб 23-летний лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Маланчук из Черновцов.

Как сообщается на странице Черновицкой ОГА в Facebook, он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-ой горно-штурмовой роты воинской части А3029 и погиб во время выполнения воинского долга.

В Черновицком областном военном комиссариате уточнили, что защитник поступил на службу в ВСУ 18 июля 2019 года. Причиной его гибели стало огнестрельное ранение.

Александр Маланчук Facebook Черновицкой ОГА

Также о Герое написал бывший настоятель Гарнизоного храма апостолов Петра и Павла во Львове Степан Сус. На своей странице в Facebook он рассказал, что парень был выпускником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Александр Маланчук Facebook Степана Суса

"Покойся с Богом, Саня! Вечная память! От рук врагов Украины, оккупантов, которые хотят снятия санкций и жить так, будто и ничего не было, в зоне проведения боевых действий погиб офицер Александр Маланчук – выпускник Национальной академии сухопутных войск. Вспомним о нем в молитве! Помните Героев Украины!" – написал священник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк. Воин был родом из Погребищенского района Винницкой области.

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